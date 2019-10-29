Bayırköy’de fener alayı düzenlendi

Bilecik’in Bayırköy Beldesinde eğitim veren okulların düzenlediği fener alayı gerçekleştirildi.
Fener alayı etkinliğine Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman ve tüm belde halkı katıldı. Burada bir açıklama yapan Başkan Yaman, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız sebebiyle beldemizdeki okullarımızın düzenlediği fener alayını halkımızın da katılımıyla gerçekleştirdik. Bu güzel etkinliğin yapılmasında emeği geçen ve katılan tüm kardeşlerimize teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerine yer verdi.
BİLECİK
29 Ekim 2019 Salı
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