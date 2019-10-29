Pazaryeri’nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

İlçe Stadında düzenlenen programa Pazaryeri Kaymakamı Berker Çırak, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Jandarma Bölük Komutanı İlhan Canseven, İlçe Emniyet Amir vekili İnan Kılıçoğlu, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri, gaziler, mahalle muhtarları, ilçede eğitim veren okullar ve Pazaryeri halkı katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda konuşma yapan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, “Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun'a çıkarak Milli Mücadeleyi başlatıp, 29 Ekim 1923 tarihinde de ‘Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir’ diyerek ilan ettiği Cumhuriyetimizin kuruluşunun 96. yıl dönümünü, milletçe kutlamanın haklı gururu ve coşkusu içindeyiz. Cumhuriyet, her türlü zorluk ve yokluğa rağmen, Türk milletinin özünde var olan birlik ve beraberliğin, bağımsızlık ve hürriyet aşkının, muasır medeniyet seviyesine erişmiş güçlü bir Türkiye kurma azim ve kararlılığının gurur verici eseridir. 600 yıllık bir cihan devletinin mirası üzerinde yükselen Cumhuriyetimizi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün veciz bir şekilde ifade ettiği 'Muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma' mücadelesini, ilk günkü heyecanla, azimle ve şevkle sürdürüyoruz. Bugün Türkiye Cumhuriyeti devleti sadece kendi vatandaşlarının değil, aynı zamanda bölgemizdeki ve dünyada ki tüm mağdurların, mazlumların, soydaş ve kardeş toplulukların da umut kaynağı olmuştur. Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, aziz şehitlerimiz ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, Pazaryerili hemşehrilerimin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından tören, halk oyunları ekiplerinin çeşitli gösterileri ve Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesiyle devam ederken, öğrencilerin yaptığı resmi geçit ile sona erdi.

BİLECİK 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:54

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