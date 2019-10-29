Bilecik'te beton kulesinden düşen işçi hayatını kaybetti

Bilecik'te bir çimento fabrikasında 18 metre yükseklikten düşen işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkeze bağlı Vezirhan Beldesinde faaliyet gösteren bir çimento fabrikasında beton kulesinde çalışan Ramazan Bölek (61), 18 metre yüksekten aşağı düştü. Ağır yaralanan işçi olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ramazan Bölek burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bölek'in Kütahyalı olduğu ve cenazesinin memleketine gönderildiği öğrenildi.

BİLECİK 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:54

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