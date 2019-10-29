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Bilecik'te beton kulesinden düşen işçi hayatını kaybetti

İHA

Bilecik'te bir çimento fabrikasında 18 metre yükseklikten düşen işçi hayatını kaybetti.

Bilecik'te beton kulesinden düşen işçi hayatını kaybetti

Bilecik'te bir çimento fabrikasında 18 metre yükseklikten düşen işçi hayatını kaybetti.
Alınan bilgilere göre; Bilecik merkeze bağlı Vezirhan Beldesinde faaliyet gösteren bir çimento fabrikasında beton kulesinde çalışan Ramazan Bölek (61), 18 metre yüksekten aşağı düştü. Ağır yaralanan işçi olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ramazan Bölek burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bölek'in Kütahyalı olduğu ve cenazesinin memleketine gönderildiği öğrenildi.

BİLECİK

29 Ekim 2019 Salı

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  • İKİNDİ 15:42
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  • YATSI 19:29
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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