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Bilecik’in Pazaryeri ilçesi Halk Eğitim Merkezi spor kulübü sporcusu Dart Şampiyonasında üçüncü oldu.

Antalya Kemer'de yapılan “Şehit Demet Sezen Türkiye Dart Şampiyonası” 2. ayak genç erkeklerde, Pazaryeri Halk Eğitim Spor Kulübü sporcusu Onur Kuş 110 sporcu arasından üçüncü oldu.

Zorlu geçen maçlara, Türkiye’nin farklı illerinden çok sayıda sporcu katıldı. Antrenör Aydan Yavuz, üçüncü olan sporcusu Onur Kuş'u kutlayarak başarılarının devamını diledi. Sporcuların Antalya'ya gidebilmesi için destek veren Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'e teşükkür edildi.

BİLECİK 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:54

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