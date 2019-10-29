Pazaryeri’nde kitap fuarı açıldı

Pazaryeri Belediyesi ve Bozüyük Pazaryerililer Derneği işbirliğinde 29 Ekim10 Kasım tarihleri arasında sergilenecek olan kitap fuarı açılış töreni gerçekleştirildi.

Açılış törenine Pazaryeri Kaymakamı Berker Çırak, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Jandarma Bölük Komutanı İlhan Canseven, İlçe Emniyet Amir vekili İnan Kılıçoğlu, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Burada bir konuşma yapan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, “Belediyemiz ve Bozüyük Pazaryerililer Derneği işbirliğinde 29 Ekim 10 Kasım tarihleri arasında sergilenecek olan kitap fuarı açılış törenini gerçekleştirdik. İlçemize hayırlı ve uğurlu olsun. Tüm kitap severlerimizi fuarımıza bekliyoruz” dedi.

BİLECİK 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:54

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