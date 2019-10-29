Takla atan araçtan burunları bile kanamadan çıktılar

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan ve takla atan araç kullanılamaz hale gelirken içerisindekiler ise araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'ten Osmaneli ilçesine seyir halindeki 11 SD 447 plakalı otomobil sürücüsü Ahmet Çakırlar, Gülümbe Rampalarında direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç takla atarak yolun sol tarafındaki toprak yamaca çarparak durabildi. Kazada araçta maddi hasar meydana gelirken, sürücü ve araç içinde bulunan 1 kişi kazayı burunları bile kanamadan atlattı. Kaza yerine 112 acil servis ambulansı ile Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edilirken araç çekici yardımıyla kaza yerinden çekildi.

BİLECİK 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:54

GÜNEŞ 07:18

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:42

AKŞAM 18:10

YATSI 19:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.