Osmangazi halı saha tesisi halkın hizmetinde

Bilecik’in Osmaneli İlçe Belediyesi tarafından yapılan Osmangazi Halı Saha Tesisi Camicedit Mahallesi’nde hizmete açıldı.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin açılan bu tesisin çocuklara ve gençlere hayırlı olmasını diledi. Ardından Başkan Şahin, “Göreve geldiğimiz 2014 Mart’ından bu yana Osmaneli'nde her kesimin spor yapabilmesi için tesisleşmeye büyük önem verdik. Osmaneli Belediyesi'nin beş yıl içinde yaptığı tesislerle ilçemize ücretsiz spor yapılabilecek birçok tesisi kazandırdık. Tesisleşmeye 6’ncı halı saha ve sosyal tesisler, park projemizle Beşevler Mahallemizde devam ediyoruz. Dolgu çalışmaları devam eden tesislerimiz yine örnek bir proje olacak. Osmaneli birlik ve beraberlik içinde büyümesini ve yükselişini hare alanda sürdürmeye devam ediyor” ifadelerine yer verdi.

BİLECİK 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:54

GÜNEŞ 07:18

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:42

AKŞAM 18:10

YATSI 19:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.