Bilecik’te AYDES Bildirimleri Toplantısı yapıldı

Bilecik Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü tarafından AYDES Bildirimleri Toplantısı yapıldı.

Bilecik AFAD İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel, yapılan toplantının personellere yararlı olacağını ifade etti. İl Müdürü Demirel, “Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ve Afet Yönetim Karar Destek Sistemi (AYDES) uygulamaya alınması hakkındaki genelge gereği İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu üyeleri ilimizde meydana gelebilecek afet ve acil durum hallerinde çağrı beklemeksizin ivedilikle İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü hizmet binasında yer alan ‘İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’nde toplanarak afet ve acil durumlara ilişkin bilgileri değerlendirip, alınacak önlemleri belirleyerek Bilecik İl Afet Müdahale Planını (ana plan ve 26 hizmet grubu operasyon planını) uygulamaya koyacaklardır” ifadelerine yer verdi.

BİLECİK 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:55

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