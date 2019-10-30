''Cumhuriyet Bayramı Kabul Programı'' düzenlendi Bilecik Valisi Bilal Şentürk; “Türk milleti tarihin hiçbir döneminde esir olmadı”

Cumhuriyetin kuruluşunun 96. yıl dönümü nedeniyle Bilecik Valiliği tarafından ''Cumhuriyet Bayramı Kabul Programı'' gerçekleştirildi.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk ve eşi Münevver Şentürk'ün ev sahipliğinde 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı Sosyal Tesislerinde düzenlenen kabul programına, Belediye Başkanı Semih Şahin, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Baro Başkanı Halime Aynur, vali yardımcıları, kaymakamlar, il müdürleri, şehit aileleri ve gaziler ile davetliler katıldı.

“Türk milleti tarihin hiçbir döneminde esir olmadı”

Burada bir konuşma yapan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Türk milletinin tarihin hiçbir döneminde esir olmadığını ve olmayacağını ifade ederek, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün zor şartlar altında Cumhuriyeti kurduğunu ifade eden Vali Şentürk, ''Türk milletinin her zaman zafere inanmışlığı vardır. Türk milleti tarihin hiçbir döneminde esir olmadı ve olmayacaktır. O zor şartlarda düşmanları ülkemizden sürmüşler ve cumhuriyetimizi kurmuşlar. Bize düşen de, sadece inanmak. Bireysel sorumluluklarımızı da layıkıyla yerine getirerek ancak cumhuriyeti yükseltebiliriz. Ülkesinin ve milletinin kalkınmasını, gelişmesini sağlayabilecek noktada katkı sağlayacak bireylerden oluşan bir toplum olursak, ancak gerçek anlamda biz cumhuriyetin sahibi olmuş oluruz ve yaşatmış, yüceltmiş oluruz. Birlik ve beraberlik içersinde, temel değerler üzerinde kucaklaşarak, samimiyetle, içtenlikle, yanlışları düzelterek ve el birliği yaparak, yolumuzdan ve istikametimizden, cumhuriyetimizi daha iyi noktaya götürme iradesinden hiçbir zaman vazgeçmemek durumundayız” dedi.

BİLECİK 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:55

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