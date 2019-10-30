Karaciğerideki kistten 3 saatlik operasyonla kurtuldu

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Bilecik'te karaciğerinde kist bulunan hasta 3 saatlik bir operasyon sonrası eski sağlığına döndü.

Bilecik Devlet Hastanesinde tedavi altında bulunan Sadık Akşehir (40) hasta karaciğer kist hidatik (hayvan kisti) kapalı kist ameliyatı (laparoskopik kistektomi) oldu. 5,60 ile 4,23 santimetre çapındaki kist 3 saatlik bir ameliyatın ardından alınarak, hasta 3 gün taburcu edildi. Hasta eski sağlığına kavuşurken, ameliyatı yapan Genel Cerrah Uzmanı Op. Dr. Süleyman Deniz Kahraman'a teşekkür etti.

BİLECİK 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:55

GÜNEŞ 07:19

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:41

AKŞAM 18:08

YATSI 19:27

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