Bilecik’te Tiyatro Günleri başlıyor

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, 1227 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Bilecik Tiyatro Günleri hakkında yaptığı açıklamada, “Bilecik’te Tiyatro Günleri coşkusunu bütün tiyatro severlerle birlikte yaşayacağız” dedi.

Başkan Şahin, Bilecik Tiyatro Günleri için hazırlıkların tamamlandığını belirterek, kültür ve sanat şehri Bilecik’te güzel bir aktivitenin gerçekleştirileceğini belirtti. Bilecik Tiyatro Günleri’nin perdelerini 12 Kasım’da açacağını hatırlatan Başkan Şahin, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir’ sözü gereği anlamlı bir çalışma gerçekleştireceğiz. Bilecik Belediyesi olarak tiyatro severlere güzel bir Kasım ayı yaşatacağız. Toplumumuzun her kesimine hitap edecek birbirinden değerli oyunlarımız, halkımız ile buluşacak. Tiyatro Günleri kapsamında 8 adet yetişkin oyunu 4 adet çocuk oyunu sahne alacak. Bütün halkımızı Bilecik Tiyatro Günlerine davet ediyoruz” dedi.

BİLECİK 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:56

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