Başkan Şahin yatırımcıları ilçeye davet etti

Bilecik’in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçedeki sanayi esnafıyla bir araya gelerek yatırımcıları ilçede yatırım yapmaya davet etti.

Ziyaretleri sonrası bir açıklama yapan Başkan Şahin, “Osmaneli'nin sanayileşerek büyümesi hedeflerine ulaşmak için birlik ve beraberlik içinde hareket ediyor. Bursa Yenişehir YHT hattı ve ulaşımda avantajlarımız Osmaneli’ni yatırımlar acısından çok değerli konuma getirdi. Osmaneli yatırımcılar için en kazançlı bölge oldu. Ekonomik anlamda düşündüğümüzde Osmaneli’nde özellikle sanayi parselleri sanayiciler acısından tercih edilen ve değeri her yıl çok hızla yükselen yatırım aracı oldu. Yatrımcıları bu avantajı kaçırmamaları için Osmaneli’ne yatırım yapmaya davet ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

BİLECİK 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:56

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