Bilecik’in ithalat ve ihracat rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2019 Eylül ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre, Bilecik’te ihracat ve ithalat azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu Bursa Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Bilecik’te 2019 yılı Eylül ayında, 2018 yılının aynı ayına göre, ihracat yüzde 32,6 azalarak 6 milyon 748 bin dolar, ithalat ise yüzde 44,5 azalarak 2019 Eylül ayında 8 milyon 282 bin dolar olarak gerçekleşti. Bilecik'te 2019 (Ocak Eylül) 9 aylık toplam ihracat 69 milyon 363 bin dolar, 2019 (Ocak Eylül) 9 aylık toplam ithalat ise 81 milyon 348 bin dolar oldu.

Öte yandan Türkiye’de ihracat yüzde 0,3, ithalat ise yüzde 1 arttı.

BİLECİK 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:56

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