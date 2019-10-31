Bilecik'te ilk defa sanayiciler çiftçilerle buluştu Bilecik Valisi Bilal Şentürk; “Bilecik'te birlikte tarımın canlandırılması amacındayız”

Bilecik Valisi Bilal Şentürk başkanlığında ilk defa Bilecik ve ilçelerinde faaliyet gösteren sanayiciler, üretim yapan çiftçilerle buluştu.

İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Toplantısında yapılan toplantıya Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Halis Nalbant, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükrü Keskin, çiftçiler ve sanayiciler katıldı. Toplantıda konuşma yapan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik'te birlikte tarımı canlandırma amaçlarında olduğunu ifade ederek, “Bilecik’te birlikte tarımın canlandırılması amacındayız. Bölgenin iklimi ve coğrafyasının yanında ürün çeşitliliği fazlasıyla var. Burada pazara sunabilecek ürünler üretelim. Pazar değeri olan ürünleri yoğunlaştıralım ve katma değerini artıralım. Bazı ürünler açısından tüketim yeri olalım. Ürünlerin tadıldığı ve tüketildiği bir pazar olalım. Turizm boyutuyla da çalışmalarımız var. Ürünlerimizin hem tarımsal katma değeri yükseltmek, hem de kalanını sanayiye dönük olarak değerlendirilmesini istiyoruz. Sanayide ve tarımda iş kültürü ve üretim kültürü var. Sadece pazarlama kültürüne ve girişimciliğe ihtiyacımız var. Yeni ürünler ortaya koymak, yeni pazarlar bulabilmeye ihtiyaç var. Bu toplantıdaki amacımız sanayici ile üreticiyi bir araya getirerek İlimizin tarımsal ve sanayi üretiminde atılım sağlayalım. Var olan kapasitemizi daha etkili bir şekilde kullanabilelim” ifadelerine yer verdi.

Konuşmanın ardından Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş Bilecik'teki yöresel ürünlerin coğrafi işareti ile müdürlüğün çalışmaları hakkında sunum yaptı.

BİLECİK 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:56

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