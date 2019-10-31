Dart Şampiyonası’nda ilçenin gururu oldular

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Şehit Demet Sezen Türkiye Dart Şampiyonası’na katılan Halk Eğitim Merkezi dart kursiyerleri şampiyonadan madalyalarla dönerek ilçenin gururu oldular.

Düzenlenen turnuvada Minikler, Yıldızlar Türkiye şampiyonası yapıldı. Ayrıca Gençler ve Büyükler kategorilerinde Turkish Open C ve A kategorilerinde müsabakalar yapıldı. Büyük bir katılımın olduğu 2. Ayak Turnuvalarında 3 gün sonunda toplam bin 181 kişi müsabakalara katıldı.

Katılımın yoğun olduğu müsabakalarda Bozüyük Halk Eğitim Merkezi Dart kursiyerleri Bozüyük Belediyesi’nin destekleri ile müsabakalara katılarak Bozüyük’ün gururu oldular. Minikler Türkiye Şampiyonasında ilk defa yarışan İkra Elif Torunlar 49 minik sporcu arasında Türkiye 3. olurken Gençler Open müsabakalarında ise Milli sporcular Mustafa Kılıçkaya ve Özcan Karagöz ise 115 sporcu arasından Türkiye 3.’sü olarak kürsüde yer buldular.

BİLECİK 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:56

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