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Tehlike saçan metruk binalar yıkılıyor

İHA

Bilecik'in Bayırköy beldesinde uyuşturucu madde, alkol kullanımı gibi suçların odağı haline gelen, doğurduğu sakıncaların yanı sıra görüntü kirliliği ve çevrede yaşayan vatandaşlarda da rahatsızlık oluşturan metruk binalar yıkılıyor.

Tehlike saçan metruk binalar yıkılıyor

Bilecik’in Bayırköy beldesinde uyuşturucu madde, alkol kullanımı gibi suçların odağı haline gelen, doğurduğu sakıncaların yanı sıra görüntü kirliliği ve çevrede yaşayan vatandaşlarda da rahatsızlık oluşturan metruk binalar yıkılıyor.
Bayırköy Belediyesi, belde genelinde güvenliği tehdit eden ve tehlike arz eden metruk binaları yıkmaya devam ediyor. Konu ile ilgili açıklama yapan Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, “Beldemizde asayiş bakımından tehlike arz ettiği, terk edilmiş durumda olup, bir kısmı veya yıkılacak derecede tehlikeli olduğu çevre sağlığı, kamu düzeni, uyuşturucu ile mücadele, mal ve can güvenliği açısından olumsuz etkilere sebep olan metruk bina niteliği taşıyan binalardan, Fatih Mahallesi tren yolu altı ve Gazi Mahallesi Cevizli Sokakta bulunan 2 adet metruk bina ekiplerimiz tarafından yıkıldı” ifadelerine yer verdi.

BİLECİK

31 Ekim 2019 Perşembe

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