İl Başkanı Karabıyık, Görev Yapmış İl Başkanları toplantısına katıldı

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AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, Ankara’da AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen Görev Yapmış İl Başkanları toplantısına katıldı.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, toplantının hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Ardından bir açıklamada bulunan Karabıyık, “Partimizin kuruluşundan bugüne ilimizde görev almış il başkanlarımız ile genel merkezimizde hatıra fotoğrafı çektirdik. AK Parti büyük bir ailedir. Bu ailenin bir ferdi olmaktan her zaman onur ve gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

BİLECİK 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:56

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