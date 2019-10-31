Muhtarların talepleri çözüme kavuşturuluyor

Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan program kapsamında mahalle muhtarları her ay belediyeye olan talep ve görüşlerini aktarma fırsatı buluyor.

Belediye Başkanı Semih Şahin’in Danışmanı Rafet Özbek, Başkan Yardımcısı Muharrem Dumansızoğlu ve birim müdürleri, muhtarlar ile 3. kez bir araya gelerek, talep ve görüşlerini dinledi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda muhtarların talep ve şikayetleri kayıt altına alındı. Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar ise gerçekleştirilen buluşmanın son derece önemli ve faydalı olduğunu belirterek, Danışman Rafet Özbek, Başkan Yardımcısı Dumansızoğlu ve birim müdürlerine teşekkür etti.

BİLECİK 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:56

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