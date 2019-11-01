Bayırköysporlu futbolcular zorlu Bilecikspor maçı öncesi yemekte buluştular

Bilecik 1. Amatör Lig temsilcisi Bayırköyspor, bu hafta kendi evinde oynayacağı zorlu Bilecikspor maçı öncesi akşam yemeğinde bir araya gelerek moral depoladılar.

Bilecik’in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, zorlu Bilecikspor müsabakası öncesi Bayırköyspor futbolcu ve antrenörleriyle akşam yemeğinde bir araya geldi. Futbolculara Bilecikspor müsabakası öncesi başarılar diyelen Başkan Yaman, "Bayırköyspor’umuzun antrenmanından sonra kulüp başkanımız teknik ekibimiz ve futbolcu kardeşlerimizle akşam yemeğinde bir araya geldik. Bizleri en güzel şekilde ağırlayan iş yeri sahibine ve yemeğe katılan kardeşlerimize teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

BİLECİK 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:57

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