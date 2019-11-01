Başkan Tekin müjdeyi verdi, yıllardır sorun olan o yol bitti

Bilecik’in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin, PazaryeriBursa arasında karayolu olan Ahi Dağındaki yol çalışmalarının 5’inci ve son etabının bittiğini belirterek, “Bursa Pazaryeri yolu toplamda 6 kilometre kısaldı” dedi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, 50 yıllık hayallerinde son noktaya gelindiği anlatarak, "Yapımına 2015 yılında başlanan Pazaryeri Bursa yolu genişletme çalışmaları Ahi Dağında 2015 yılından beri etap, etap yapılarak bazı keskin virajların kaldırılması ve alternatif yol çalışmaları ile İnegöl’e bağlı Kurşunlu Mahallesi çıkışı ile Pazaryeri’ne bağlı Gümüşdere Köyü arasında bulunan yol toplamda 6 kilometre kısalmış oldu. Bursa Pazaryeri yolu toplamda 6 kilometre kısaldı. Pazaryeri ilçemizin en büyük sorunlarından olan Ahi Dağı yolu tamamlanan son etap ile nihayet bitti. Pazaryeri ilçemiz ile Bursa arasında artık yol sorunu yok ilçemize hayırlı olsun” dedi.

BİLECİK 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:57

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