Yağıştan dolayı direksiyon hakimiyeti kaybolan kamyonet kaza yaptı: 2 yaralı

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında havanın yağıştan dolayı ıslak olması sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaza yaptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre Bilecik'in Vezirhan beldesinden il merkezi seyir halindeki 34 RYT 53 plakalı kamyonet sürücüsü Arslan Demirkaya (54), Gülümbe rampalarına geldiğinde havanın yağıştan dolayı ıslak olması sebebiyle direksiyon hakimiyeti kaybetti. Kontrol çıkan kamyonet, karşı yönden gelen Kemal Atasoy idaresindeki 34 SY 3719 plakalı otomobilin sol ön kısımlarına çarptı. Kazada 34 RYT 53 plakalı kamyonet içerisinde yolcu İbrahim Öz (62) ile 34 SY 3719 plakalı otomobil sürücüsü Kemal Atasoy yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle kontrol olarak trafiğe verilen BilecikOsmaneli karayolu araçların çekici yardımı çekilmesiyle normale döndü.

BİLECİK 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:58

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