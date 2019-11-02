“Cumhuriyete Giden Uzun Yol ve Atatürk” konferansı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanlığı, Cumhuriyetin kuruluşunun 96. yılı münasebetiyle “Cumhuriyete Giden Uzun Yol ve Atatürk” konulu konferans düzenledi.

Fen Edebiyat Fakültesi konferans salonunda düzenlenen konferansa, İstanbul Rumeli Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı ve aynı zamanda Küresel Politikalar Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Özmen konuşmacı olarak katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Selma Göktürk Çetinkaya, Cumhuriyete giden kutlu yolda büyük başarılara imza atan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehit ve gazileri saygı ve minnetle andı ve Cumhuriyetimizin ilanının 96’ncı yılını kutladı.

Açılış konuşmasının ardından kürsüye gelen Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Özmen, sunumuna Cumhuriyet öncesi dönemde yaşanan olaylardan örnekler vererek başladı. Tarih boyunca medeniyetin merkezinde sürekli kaymaların olduğunu ifade eden Özmen, bunun sonucu olarak gücü elinde bulunduran milletlerin adaleti tayin ettiğini söyledi. Özmen, “Türk Milleti tarih boyunca en fazla katliama uğramış olan bir millet olmasına rağmen ne yazık ki bunun farkında değiliz. Osmanlı Devleti, halk ve özellikle gayrimüslim tebaayı gözetme, onlara karşı hoşgörülü ve saygılı davranırken, Kurtuluş Savaşı’na bakıldığında düşman askerlerinin İzmir ve çevre köylerinde büyük yangınlar çıkararak kaçtıklarını görüyoruz. Geleceği anlamak için geçmişe bakmak gerekir, Osmanlı Devleti’nin ardından yeni bir ulus devlet modelinin yaratılması büyük bir başarıdır, dedelerimiz kurtuluş savaşında birçok cephede imkansızlıklar içerisinde savaşarak başarılı oldular. Bu başarıyı başka hiçbir millet gösterememiştir” dedi.

Konferansın sonunda Dr. Öğr. Üyesi Selma Göktürk Çetinkaya tarafından Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Özmen’e teşekkür belgesi ve anı tabağı takdim edildi.

BİLECİK 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:58

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