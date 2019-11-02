Bilecik'te ''Proje ofisleri'' oluşturuldu Bilecik Valisi Bilal Şentürk; “Kamu kaynakları milli servettir”

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, kamu kurum ve kuruluşlarında oluşturulan proje ofislerinde görevli birim koordinatörleriyle bir araya geldi.

İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi salonunda yapılan toplantıya Vali Yardımcısı Mehmet Taşdöğen, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Harun Mindivan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, daire müdürleri, proje koordinatörleri ile sorumlular katıldı.

“Kamu kaynakları milli servettir”

Burada bir konuşma yapan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, kamu kaynaklarının milli servet olduğunu söyleyerek, “Mevcut kaynakların en verimli şekilde kullanılmasının yanında ek kaynaklarla da yeni projeler üretmeliyiz. Mevcut planlı çalışmalarımızda da kaliteli hizmet standartlarında belli bir noktayı yakalamalıyız. Kim ne kadar sorumluluk alıyorsa o kadar değerlidir. Kamu görevini ifa ederken, kullandığımız kaynağın kamu kaynağı olduğunu bilmeliyiz. Kamu kaynakları milli servettir. Tasarrufa azami riayet edelim. Verimliliği en üst seviyede tutarak, hayat standardımızı yükseltelim” ifadelerine yer verdi.

BİLECİK 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:58

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