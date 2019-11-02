Başkan Avcı ve İl Başkanı Karabıyık bir araya geldiler

Bilecikspor Kulübü Başkanı Aydın Avcı, AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık’ı makamında ziyaret etti.

İl Başkanı Fikret Karabıyık ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek konuklarına teşekkür etti. Ardından bir açıklamada bulunan Karabıyık, “Bilecikspor Kulüp Başkanı Aydın Avcı ile Sosyal Projeler Sorumlusu Canan Saral bizleri ziyarette bulundular. Şehrimiz ve spor üzerine birçok değerli proje üzerine konuştuk. Küçük kardeşlerimizi spor ile tanıştırmak, alt yapı ile buluşturmak üzere çalışmalar yapılması için hem fikiriz. Bizler şehrimiz için gençlerimiz için yapılacak her türlü çalışmada elimizi taşın altına sokmaya hazırız. Kendilerine ziyaretleri için teşekkür ediyor, tüm kulüplerimize çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

BİLECİK 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:58

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