“Yalnız Değilsiniz” projesi kapsamında acezeevi ziyaret edildi

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Yalnız Değilsiniz projesi kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Rehberlik Araştırma Merkezi işbirliğiyle acezeevi ziyaret edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Mehmet Orhan, Rehberlik ve Araştırma Merkezi Kurum Müdürü Zeynep Akpınar ile Halime Hatun Anaokulu öğretmen ve öğrencilerinin katıldığı ziyarette acezeevindeki yaşlılarımız ziyaret edilerek yalnız olmadıkları hissettirilmeye çalışıldı. Acezeevinde yaşayan kimsesiz ve yaşlı vatandaşlarla yakından ilgilenilerek gönülleri alındı. Ziyarette minik öğrenciler ile acezeevi sakinleri bir araya gelerek birlikte faaliyetler gerçekleştirdiler.

BİLECİK 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:58

GÜNEŞ 07:23

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:38

AKŞAM 18:05

YATSI 19:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.