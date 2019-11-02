Bilecikspor, kan kaybına devam ediyor

Bilecikspor ligin zorlu deplasmanı Bayırköy'de Bayırköyspor'a 10 kişi kaldığı maçı 20 kaybederek, kan kaybına devam etti.

Bilecik 1. Amatör Lig 7. hafta müsabakasında Bayırköy Şehit Ömer Halisdemir Stadı'nda oynanan müsabakayı Bayırköyspor 20 kazanırken, Bilecikspor ligde ikinci yenilgisini aldı. Maça iyi deplasman ekibi müsabakanın ilk 15 dakikasında yüzde yüzlük 3 pozisyon yakalarken, Bayırköyspor kalecisi kalesinde devleşti ve gole imkan vermedi. Maçın 35. dakikasında gelişen bir Bayırköyspor atağında bir futbolcu ceza sahasının yerde kalınca maçın orta hakemi Barkın Kara penaltı noktası gösterdi. Topun başına geçen Demirhan Öztürk topu filelere gönderirken durumu 10 getirdi. Bu gol aynı zamanda ilk yarının sonucu oldu. Maçın ikinci yarısına iyi başlayan ev sahibi ekip maçın 63. dakikasında sol kanattan bir serbest vuruş kazandı. Ceza sahasına ortalanan topu Egit Tabak filelere gönderirken, durumu 20'a getirdi. Maçın 65. dakikasında Bilecikspor ceza sahası dışında yaşanan bir faul sonrası maçın orta hakemine ihtiraz eden Zafer Aksoy sarı kart gördü. Bu kart sonrası itirazlarına devam eden futbolcu maçın orta hakemi Barkın Kara'dan direk kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Bu golden sonra iki takım yakaladığı atakları sonuçsuz bırakırken, maçı Bayırköyspor 20 kazandı. Maçta Bayırköyspor kalecisi devleşirken, kalesine gole kapattı.



Bilecikspor antrenörüne taraftarlardan istifa çağrısı

Maça 1 otobüsle gelen Bilecikspor taraftarları ikinci gol sonrası Bilecikspor antrenörü Ahmet Uzun istifaya davet ederken, 7 hafta alınan 2 mağlubiyet taraftarı çileden çıkardı. Bu mağlubiyet sonrası Bilecikspor 15 puanda kalırken, Bayırköyspor puanını 18'e çıkardı. Maç sonunda Bayırköysporlu futbolcular ve teknik heyette büyük sevinç yaşandı. Jandarmanın büyük önlem aldığı maç sorunsuz bir şekilde sona erdi.

BİLECİK 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:58

GÜNEŞ 07:23

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:38

AKŞAM 18:05

YATSI 19:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.