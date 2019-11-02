Bozüyük’te ev yangını

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Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Erikli köyünde meydana gelen ev yangını korku dolu anlar yaşattı.

Edinilen bilgiye göre, Erikli köyü muhtarı İslam Avcı’ya ait evde meydana gelen yangına, Bozüyük ve Dodurga Belediyesi itfaiye ekipleri müdehale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken olayda maddi hasar meydana geldi. Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna, Erikli köyüne giderek yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Başkan Tuna, Köy Muhtarı İslam Avcı’ya geçmiş olsun dileklerini ileterek yangın yaralarının sarılması noktasında ellerinden gelen desteği vereceklerini kaydetti. İtfaiye ekipleri ve köy halkının katkılarıyla söndürülen yangın sonrasında köy halkı rahat bir nefes aldı. Yangının çıkış sebebi ile alakalı soruşturma başlatıldı.

BİLECİK 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:58

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