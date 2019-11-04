Mimarlık Bölümü Başkanı Doç. Dr. Yaldız'dan Başkan Şahin’e ziyaret

Ölmemek için kendisini savundu perişan oldu!

Konya’nın Selçuklu ilçesinde bulunan Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Başkanı Doç. Dr. Esra Yaldız, Bilecik’in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin’i ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Şahin, konuklarına teşekkür etti. Ardından bir açıklamada bulunan Başkan Şahin, “Osmaneli konaklarıyla ilgili çalışmalar yapmak ve konak projelerimize destek olmak üzere belediyemizin misafirleri olan Necmettin Erbakan Üniversitesi Mimarlık Bölümü başkanı Doç. Dr. Esra Yaldız ve bölümün değerli hocaları bizleri ziyaret ettiler. Kendilerine ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

BİLECİK 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:00

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