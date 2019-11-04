Ligde yenilgisiz tek takım İçköyspor kaldı 7'de 7 yapan İçköyspor liderliğe yükseldi

Bilecik 1. Ligin lideri 7'de 7 yapan Bozüyük temsilcisi İçköyspor olurken, ligde yenilgi ve puan kaybı yaşamayan tek takım oldu.

Bilecik 1 Amatör Lig'de 7'inci hafta geride kalırken, İçköyspor kendi saha ve seyircisi önünde Akpınar Spor'u 42 yenerek, ligde yenilgi ve puan kaybı yaşamayan tek takım oldu. Bozüyük Sentetik Saha'da oynana müsabakanın 20 ve 40'ıncı dakikalarında Hasan Sarı Bozüyük İçköyspor'u 20 öne geçirdi. İlk yarı İçköyspor'un 20'ık üstünlüğü ile sonuçladı. İkinci yarıya iyi başlayan Akpınar Spor maçın 55 ve 65'inci dakikalarında bulduğu gollerle durumu 22’ye getirdi. Maçın 90+1'inci dakikasında Hakan Bedevi takımını 32 öne geçirirken, bu golde büyük sevinç yaşandı. Maçın 90+4'üncü dakikasında Hasan Sarı kendisinin 3'üncü takımının 4'üncü golünü kaydetti. Bu galibiyet ile İçköyspor ligde 7'de yaparak, puanını 21'e çıkardı. Akpınar Spor ise; 3 puanda kaldı.

"Çok çalışıyoruz"

Maç sonu açıklama yapan İçköyspor Başkanı İbrahim Ölçer, bütün futbolcuları kutlarken, "Bilecik 2. Amatör Lig'den 1. Amatör Lig'e yükseldiğimiz yıldan bu yana ligin renkli takımlarından olduk. Bu yıl iyi çalışarak, ligde 7'de 7 yaptık. Takım olarak iyi bir hava yakaladık. Bugünde zorlansak ta kazanması bildik. Bu galibiyeti taraftarlarımıza hediye ediyoruz" dedi.

BİLECİK 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:00

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