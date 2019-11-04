Vitraspor kendi evinde ilk mağlubiyeti aldı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi Bozüyük Vitraspor kendi saha ve seyircisi önünde yenilirken, seyircisi önünde ilk mağlubiyetini aldı.

BAL 9'uncu lig 7'inci haftasında Bozüyük 1 Nolu Sentetik Saha'da oynanan Vitraspor Beyoğlu Yeniçarşı mücadelesini deplasman ekibi 41 kazanırken, Vitraspor ligde ikinci yenilgisi aldı. Maça iyi başlayan konuk ekip Beyoğlu Yeniçarşı müsabakanın 11'inci dakikasında İliyaz Işık durumu 10'a getirdi. Bu golden sonra oyuna dengesini koyan Vitraspor maçın 17'inci dakikasında Yakup Demirci ile durumu 11'e getirdi. Maçın 45'inci dakikasında İliyaz Işık kensinin ve takımın ikinci golünü kaydederken, Beyoğlu Yeniçarşı 21 öne geçti. Bu gol aynı zamanda ilk yarının sonucu oldu. İkinci yarıya iyi başlayan Beyoğlu Yeniçarşı maçın 50'inci dakikasında Mahsum Yaşarile durumu 31'e getirdi. Maçın 85'inci dakikasında oyuna sonradan giren Gani Balkan durumu 41'e getirdi. Bu gol aynı zamanda müsabakanın sonucu olurken, Vitraspor ligde ikinci yenilgisi aldı. Bu galibiyet ile Beyoğlu Yeniçarşı puanını 13'e çıkarırken, Vitraspor 11 puanda kaldı. Vitraspor ligde 7 haftada 2 mağlubiyet, 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Vitraspor ligin 8'inci haftasında Bursa temsilcisi Zaferspor deplasmanda karşılaşacak.

BİLECİK 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:00

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