LÖSEV'den Bilecikspor'a övgü dolu sözler

Bilecikspor ve U14 takımı bu hafta '28 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası' nedeniyle müsabakalara farkındalık oluşturmak için pankartlarla çıktı.

Bilecik 1. Amatör Lig'de mücadele eden Bilecikspor ve Bilecikspor U14 takımları bu hafta müsabakaları öncesi sahaya 28 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle LÖSEV'e farkındalık oluşturmak için pankartlarla çıktı. U14 futbol takımı oyucuları bir de ağızlarına maske takarken, bu anlamlı pankart LÖSEV tarafından taktirle karşılandı. LÖSEV'in kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Dr. Üstün Ezer resmi sosyal medya hesabından üzerinden takımların pankartlı resimlerini paylaşarak, "Teşekkür ederiz. Bilecikspor kadar olamayan kendini büyük zanneden takımlara örnek olsun" notunu yazdı.

BİLECİK 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:00

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