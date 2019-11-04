Zonguldak'tan cezaevinden kaçtı Bilecik'te yakalandı

Zonguldak'taki cezaevinden 8 ay önce kaçan bir kişi Bilecik'te jandarmanın titiz çalışması sonucu yakalandı.

İki ayrı suçtan Zonguldak Açık Cezaevinden firar eden Satılmış A. (36) Sakarya Bilecik karayolunda uygulama yapan polisleri görünce kullandığı aracı yol kenarında bırakarak kaçmaya başladı. Durumundan şüphelenen polis ekipleri şahsın peşine düştü. Kaçan şahıs için Jandarma ile irtibata geçilirken, Satılmış A. ormanlık alana girerek izini kaybettirdi. Jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonuncunda Bilecik'in Pelitözü Mahallesinde atıl vaziyette bulunan bir fabrika içinde olduğunu tespit eden Satılmış A.'yı yakalamak için operasyon düzenledi. Jandarmanın geldiğini anlayan şahıs camdan atlayıp kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamacının ardından şahıs, jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı ve gözaltına alındı. Yakalanan Satılmış A. alınan ifadesinin ardından mahkeme sevk edilecek.

BİLECİK 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:00

GÜNEŞ 07:25

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:36

AKŞAM 18:02

YATSI 19:22

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