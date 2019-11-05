AK Parti’den Başkan Şahin’e ziyaret

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, İl Başkanı Fikret Karabıyık, eski Belediye Başkanı Nihat Can, İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz, belediye ve il genel meclis üyeleri ile partililerden oluşan heyet, Belediye Başkanı Semih Şahin’i ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Belediye Başkanı Şahin, konuklarına teşekkür etti. AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı ise Başkan Şahin’e görevinde başarılar dileyerek, Bilecik için yapılması gereken güzel çalışmalarda katkı vermeye hazır olduklarını söyledi.

Başkan Şahin’in konuklarına kahve fincanı takımı hediye ettiği ziyaret sonunda hatıra fotoğrafı çekildi.

BİLECİK 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:01

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