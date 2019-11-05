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Bilecik'te trafik kazası; 1 yaralı

İHA

Bilecik'te meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bilecik'te trafik kazası; 1 yaralı

Bilecik'te meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre; Bilecik'te Bozüyük istikametine seyir halindeki 26 E 9074 plaka otomobil sürücüsü Ertuğrul Karaoğlan TOKİ rampalarında direksiyon hakimiyetini kaybederek, bariyerlere çarptı. Kazada araç sürücü Ertuğrul Karaoğlan yaralanırken, yaralı olan yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle BilecikBozüyük karayolu tek şeritten ilerlerken, kaza yapan aracın çekici yardımı il çekilmesiyle trafik normale döndü.

BİLECİK

05 Kasım 2019 Salı

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  • İKİNDİ 15:35
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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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