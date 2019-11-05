Fen Lisesi öğrencilerinden Kızılay’a destek kampanyası

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Fen Lisesi öğrencileri kan bağışının önemine dikkat çekmek için Kızılay’a destek kampanyası düzenlediler.

Kampanya ile ilgili olarak yapılan açıklamada “Bozüyük Fen Lisesi öğrencileri olarak “Yeryüzündeki Tüm Canlılara ‘Umut’ Ol” isimli etwinning projesi kapsamında “Kan Ver Umut Ol” sloganıyla farkındalık oluşturmak için Kızılay’a destek kampanyası yürütüyoruz. Bu projenin amacı Kızılay’ın yaptığı bağış çalışmalarına destek olmak ve bağışçı sayısını arttırmaktır. Kan bağışı etkinliğimiz 7 Kasım Perşembe günü saat 11.0019.00 saatleri arasında Cumhuriyet Meydanı’ndaki Kızılay’ın kan bağış tırında gerçekleştirilecektir. Değerli Bozüyük halkından da beklentimiz bu projeye destek vermeleri ve gönüllü sayısının artırılmasında bize yardımcı olmalarıdır. Bu konuda gerekli hassasiyeti göstermelerini rica ediyoruz” denildi.

BİLECİK 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:01

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