Osmaneli Belediye Meclisi Kasım ayı toplantısı

Bilecik’in Osmaneli İlçe Belediye Meclisi Kasım ayı toplantısı Belediye Başkanı Münür Şahin’in başkanlığında yapıldı.

Osmaneli Belediyesi’nde gerçekleştirilen meclis toplantısında 4 adet gündem maddesi görüşülerek, maddeler oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı sonunda açıklamada bulunan Başkan Şahin, “Birlik ve beraberlik içinde Osmaneli hedefleri için tüm siyasi partilerimizin ve bağımsız belediye meclis üyelerinin oybirliği ile gündemdeki tüm maddeleri onaylaması Osmaneli için çok önemli. Bu birliği sağlayan tüm belediye meclis üyelerimize ve bu kararları gece gündüz çalışarak başarıyla uygulayan belediyemiz yöneticilerine ve belediyemiz çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz” dedi.

BİLECİK 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:02

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