Bilecik'te "Turizm Platformu" toplantısı yapıldı Vali Bilal Şentürk; “Bilecik’in kendi kimliği üzerinde kenetlenmesi gerekir”

Bilecik Valisi Bilal Şentürk başkanlığında ''Turizm Platformu'' toplantısı gerçekleştirildi.

İl Genel Meclisi Toplantısı Salonunda yapılan toplantıya Belediye Başkanı Semih Şahin, ilçe belediye başkanları, kaymakamlar, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Toplantıda konuşma yapan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik’in kendi kimliği üzerinde denetlenmesi gerektiğini ifade ederek, “Bilecik'in öncelikle tarihi mirasını bilmek ve sahip çıkmak, doğal mirasını korumak lazım. Kültürel mirasının da mekanlarla bağını kurarak, somutlaştırılması için senaryolar ortaya koymalıyız. Hikayelerimiz ve sunumlarımız olmalı. Bilecik'i anlatabilecek gönüllü ve bunu özümsemiş insanlara ihtiyaç var. Öncelikle ilin kendi kimliği üzerinde kenetlenmesi gerekir. Farklı önerilere her zaman açığız. Kurumsal bazda gönüllü olarak çalışabilecek ve turizme katkı sağlayacak arkadaşlarımızla daha alt komisyonlar oluşturarak, somut çalışmaları hayata geçirmek istiyoruz. Var olan değerlerimiz ile ilgili bilgi havuzu oluşturalım. Bilgi paylaşıldıkça değer kazanır. Devlet olarak var olan kaynakları daha iyi koordine ederek ve verimli kullanarak, onlara rehberlik yapan bir pozisyonda olmalı. Kamu kaynaklarının kullanımının daha genele hitap eden, sosyal faydası olan yatırımlara yapılmasının gerektiğini düşünüyorum” ifadelerine yer verdi.

Konuşmanın ardından toplantı, katılımcıların görüş ve fikirlerini dile getirmesiyle sona erdi.

BİLECİK 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:02

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