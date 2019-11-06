Başkan Yaman BİOSUN yetkilileri ile bir araya geldi

BİOSUN Katı Atık Tesis yöneticileri Bilecik’in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman’a ziyarette bulundu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yaman, konuklarına teşekkür etti. Ardından bir açıklamada bulunan Yaman, “Bizleri ziyaret eden BİOSUN Katı Atık Tesis yöneticilerimizle ilimizin genelini ilgilendiren atıklar hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Kendilerine ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.
BİLECİK
06 Kasım 2019 Çarşamba
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