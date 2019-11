Yılın en iyi erkek mozaik ressamı seçildi

İzmir’de bir ajans tarafından düzenlenen “Yılın Enleri” ödüllerinde Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde ikamet eden Haşim Can yılın en iyi erkek mozaik ressamı dalında birinciliğe laik görüldü.

Haşim Can, kendisine böyle bir ödülün layık görülmesinden dolayı teşekkür etti. Haşim Can, “Bir gün tüm ressamlar mozaik yapacak. Ben herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

