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Üniversiteli Melisa, tabancayla intihar etti

DHA

BİLECİK´te üniversite öğrencisi Melisa K. (20), akrabasının evinde tabanca ile başına ateş etti. Genç kız ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

BİLECİK´te üniversite öğrencisi Melisa K. (20), akrabasının evinde tabanca ile başına ateş etti. Genç kız ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
İstanbul´daki bir üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesi´nde öğrenci olan Melisa K., bir süre önce ziyaret için Bilecik Gazipaşa Mahallesi´nde yakınlarının evine geldi. Saat 11.00 sıralarında apartmanın üçüncü katındaki dairede tabancayla başına ateş eden Melisa K., yakınlarının ihbarı üzerine gelen ambulansla Bilecik Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Ağır yaralı olan genç kız, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Melisa K.´nin olayda kullandığı tabancanın akrabası olan bir polis memuruna ait olduğu iddia edildi.

BİLECİK

06 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:02
  • GÜNEŞ 07:27
  • ÖĞLE 12:49
  • İKİNDİ 15:34
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