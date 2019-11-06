Üniversiteli Melisa, tabancayla intihar etti

BİLECİK´te üniversite öğrencisi Melisa K. (20), akrabasının evinde tabanca ile başına ateş etti. Genç kız ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İstanbul´daki bir üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesi´nde öğrenci olan Melisa K., bir süre önce ziyaret için Bilecik Gazipaşa Mahallesi´nde yakınlarının evine geldi. Saat 11.00 sıralarında apartmanın üçüncü katındaki dairede tabancayla başına ateş eden Melisa K., yakınlarının ihbarı üzerine gelen ambulansla Bilecik Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Ağır yaralı olan genç kız, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Melisa K.´nin olayda kullandığı tabancanın akrabası olan bir polis memuruna ait olduğu iddia edildi.



BİLECİK 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:02

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