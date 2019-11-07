Organ ve doku bağışına dikkat çekildi

Bilecik’in Bozüyük İlçe Devlet Hastanesinde, Organ ve Doku Bağışı Haftası dolayısıyla stant açılarak bilgilendirme yapıldı.

'Bağışlanan her organ filizlenen bir hayattır' sloganıyla düzenlenen etkinlikte vatandaşlar bilgilendirilerek bağışta bulunmak isteyen vatandaşların bağışları kabul edildi. Yapılan etkinlik ile ilgili olarak yapılan açıklamada “Organ bağışı ve naklinin yaygınlaştırılması ve bu bilincin yeterince gelişmesini sağlamak amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından her yıl 39 Kasım tarihleri arasında kutlanan Organ ve Doku Bağış Haftası kapsamında organ nakli bekleyen hastalara bir umut ışığı olmak ve toplumdaki bilinci ve duyarlılığı artırmak adına Devlet Hastanemizde stant açılarak hastalarımız bilgilendirilmiş ve bağışlar kabul edilmiştir” denildi.

BİLECİK 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:03

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