Aniden yola fırlayan çocuğa kamyonet çaptı

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Bilecik'te aniden yola fırlayan 8 yaşındaki çocuğa kamyonet çarptı. Kazada çocuk yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Bilecik merkez Ertuğrulgazi Mahallesi Sevilay Sokak üzerinde meydana geldi. Yusuf Özdemir (31) idaresindeki 06 ET 8434 plakalı kamyonet, araçların arasından aniden yola çıkan 8 yaşındaki T.M.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan çocuk olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Çocuğun sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

BİLECİK 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:03

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