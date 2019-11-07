Başkan Şahin, Kızılay Kan Bağışı aracını ziyaret etti

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Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Bilecik Belediyesi ve Türk Kızılay’ı Bilecik Şubesi işbirliğinde gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasında görev alan çalışanları ziyaret etti.

Belediye bahçesinde gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasında belediye çalışanları başta olmak üzere birçok vatandaş gelerek, kan bağışında bulundu. Türk Kızılay’ı Bilecik çalışanlarına teşekkür eden Başkan Şahin, ‘’Kızılay haftası dolayısıyla, Türk Kızılay’ı Bilecik şubesi ve belediyemiz işbirliğiyle düzenlenen, 'Kan Bağışı Kampanyası'na katıldık. Kampanyaya katılan tüm halkımıza ve personellerimize teşekkür ediyorum” dedi.

BİLECİK 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:03

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