Miniklere doğadaki ağaçları ve canlıları yakından tanıma imkanı buldu

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Bilecik'te minik öğrenciler doğadaki ağaçları ve canlıları yakından tanıma imkanı buldu.

Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesinde faaliyet gösteren Bahçelievler Anaokulu öğrencileri sonbaharda ısıtan güneşin tanıdı çıkararak, Kent Ormanı'nda doğa yürüyüşü yaptılar. Okul müdürü ve öğretmenleri eşliğinde güzel bir gün geçiren minikler ormanlık alandaki ağaçları ve canlıları yakından tanıma imkanı buldular. Akşam evde annelerine hazırlattıkları kumanyaları da ormanda piknik yaparak yiyen minikler, keyifli bir gün geçirdiler. 2023 Eğitim Vizyonundaki Temel Eğitim programları kapsamında dışarıda öğrenme etkinliği yapılan miniklere, kazanımlarını yaparak ve yaşayarak öğretilmek amaçlandı.

BİLECİK 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:03

GÜNEŞ 07:28

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:33

AKŞAM 17:59

YATSI 19:19

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