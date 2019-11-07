AFAD personeline “Telsiz Kullanımı Seviye 2 Eğitimi” verildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

AFAD personeline “Telsiz Kullanımı Seviye 2 Eğitimi” verildi

İHA

Bilecik Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü tarafından personellere "Telsiz Kullanımı Seviye 2 Eğitimi" verildi.

AFAD personeline “Telsiz Kullanımı Seviye 2 Eğitimi” verildi

Bilecik Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü tarafından personellere “Telsiz Kullanımı Seviye 2 Eğitimi” verildi.
Bilecik AFAD İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel, yapılan eğitimlerin personellere faydalı olduğunu belirtti. Demirel, “Ulusal müdahale kapasitesini geliştirme eğitimleri kapsamında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığımızca müdürlüğümüz personeline, telsiz kullanımında temel bilgileri aktarmak, personelin yeterliliğini belirlemek, temel kullanım becerisi kazandırmak, uygulama birliği sağlamak amacıyla ‘Telsiz Kullanımı Seviye 2 Eğitimi’ verilmeye başlanılmıştır. Eğitim 3 gün sürecek olup yapılacak yazılı sınavın ardından tamamlanacaktır” dedi.

BİLECİK

07 Kasım 2019 Perşembe

  • İMSAK 06:03
  • GÜNEŞ 07:28
  • ÖĞLE 12:49
  • İKİNDİ 15:33
  • AKŞAM 17:59
  • YATSI 19:19
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bilecik’te “Üretken Köy Projesi” tanıtım programı gerçekleştirildi Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş; “İlimizdeki 248 köyde, 248 ayrı proje gerçekleştireceğiz”
YEREL HABERLER Bilecik’te “Üretken Köy Projesi” tanıtım programı ...
Gaziantep Tanıtım Günleri’ne Bilecikli esnaflardan tepki geldi Bilecik Yiyecek Maddesi Satan Esnaflar Odası Başkanı Ahmet Subaşı; "Burada sadece Gaziantep yöresine ait olmayan bir dünya ürün satılıyor" "Adı Gaziantep tanıtım günü ama içeriden her ilden satıcı var" "Açıktan ve etiketsiz satılan ürünler için başvurumuzu yaptık"
YEREL HABERLER Gaziantep Tanıtım Günleri’ne Bilecikli esnaflardan ...
Bunu yapan insan olamaz Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin; “Osmaneli bu sapıklara gereken dersi verecektir”
YEREL HABERLER Bunu yapan insan olamaz Osmaneli Belediye Başkanı ...
Miniklere doğadaki ağaçları ve canlıları yakından tanıma imkanı buldu
YEREL HABERLER Miniklere doğadaki ağaçları ve canlıları yakından ...
Başkan Şahin, Kızılay Kan Bağışı aracını ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Şahin, Kızılay Kan Bağışı aracını ziyaret etti
Aniden yola fırlayan çocuğa kamyonet çaptı
YEREL HABERLER Aniden yola fırlayan çocuğa kamyonet çaptı
Organ ve doku bağışına dikkat çekildi
YEREL HABERLER Organ ve doku bağışına dikkat çekildi
Gaziantep Tanıtım Günleri’ndeki yüksek fiyatlara zabıta müdahale etti 3 çay 1 Türk kahvesine 24 TL veren vatandaş çileden çıktı
YEREL HABERLER Gaziantep Tanıtım Günleri’ndeki yüksek fiyatlara ...
3 ay önce askerden gelen genç, kendisini iple asarak intihar etti
YEREL HABERLER 3 ay önce askerden gelen genç, kendisini iple asarak ...
Rektör Taş’tan LÖSEV’e destek
YEREL HABERLER Rektör Taş’tan LÖSEV’e destek
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencilerinden müzeye ziyaret
YEREL HABERLER Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencilerinden ...
Üniversiteli Melisa, tabancayla intihar etti
YEREL HABERLER Üniversiteli Melisa, tabancayla intihar etti
Lösemili çocuklardan Bilecik Belediyesine ziyaret Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin: “Bizler sizi çok seviyoruz ve her zaman yanınızdayız”
YEREL HABERLER Lösemili çocuklardan Bilecik Belediyesine ...
Gaziantep'i Bilecik'e getirdiler GAZİKONFED Genel Başkanı Hasan Özaygut: "Burası küçük bir Gaziantep"
YEREL HABERLER Gaziantep'i Bilecik'e getirdiler GAZİKONFED Genel ...
Gezmeye geldiği Bilecik'te tanıdığının evinde intihar etti
YEREL HABERLER Gezmeye geldiği Bilecik'te tanıdığının evinde intihar ...
Bilecik'te o zararlı hayvana rastlanmadı Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş; "Akdeniz meyve sineği zararlısına rastlanılmadı" "Bilecik'te 'Akdeniz Meyve Sineği İzleme Projesi' 3 yıldır yürütülmektedir"
YEREL HABERLER Bilecik'te o zararlı hayvana rastlanmadı Bilecik İl ...
Yılın en iyi erkek mozaik ressamı seçildi
YEREL HABERLER Yılın en iyi erkek mozaik ressamı seçildi
Başkan Yaman BİOSUN yetkilileri ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Yaman BİOSUN yetkilileri ile bir araya geldi
“Ahşap Oymacılığı Kursu” ön protokolü imzalandı
YEREL HABERLER “Ahşap Oymacılığı Kursu” ön protokolü imzalandı
Bir günlüğüne belediye başkanı oldu
YEREL HABERLER Bir günlüğüne belediye başkanı oldu
Rusya'da düzenlenen defilede Lefke bezi dünyaya tanıtıldı
YEREL HABERLER Rusya'da düzenlenen defilede Lefke bezi dünyaya ...
AFAD personeline “Aile İçi Şiddetin Önlenmesi” konulu eğitim verildi
YEREL HABERLER AFAD personeline “Aile İçi Şiddetin Önlenmesi” konulu ...
Bilecik'te "Turizm Platformu" toplantısı yapıldı Vali Bilal Şentürk; “Bilecik’in kendi kimliği üzerinde kenetlenmesi gerekir”
YEREL HABERLER Bilecik'te "Turizm Platformu" toplantısı yapıldı Vali ...
Duyarsız sürücüler diğer sürücülere zor anlar yaşatıyor
YEREL HABERLER Duyarsız sürücüler diğer sürücülere zor anlar ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X