Bilecik'te kaza yapan sürücü yaralanırken, alkollü olduğunun belirlenmesi üzerine hem ceza uygulandı, hem de ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

Alınan bilgilere göre, Bilecik'ten merkez Çakırpınar köyüne seyir halindeki 11 EK 732 plakalı otomobil sürücüsü Cevat A. (63) Pelitözü Gölpark dönüş kavşağında aracının direksiyon hâkimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yapılan araştırmalar ve incelemeler sonucunda sürücü Cevat A.'nın alkollü olduğu tespit edildi. Jandarma ekipleri sürücüye bin 2 TL cezai işlem uygularken, ehliyetine de 6 ay süre ile el koydu.

BİLECİK 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:03

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