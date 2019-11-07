Başkan Şahin esnafla bir araya geldi

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Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, İstasyon Mahallesi’ndeki esnafı ziyaret ederek, hayırlı işler temennisini iletti.

Esnaf ve vatandaşların talep ve görüşlerini dinleyen Başkan Şahin, mahalle sakinlerine Bilecik Belediyesi çalışmaları hakkında bilgi verdi. Esnafın sorularını cevaplandıran Başkan Şahin, “Belirli zaman dilimlerinden esnafımız ve vatandaşlarımızla bir araya gelerek, talep ve görüşlerini dinliyoruz. Şehrimizin önemli mahallelerinden biri olan İstasyon Mahallesi sakinlerimizi dinledik, yapacağımız çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunduk’’ ifadelerini kullandı.

Esnaf ve vatandaşlar da ziyaretten duydukları memnuniyeti belirterek, Başkan Şahin’e teşekkür etti.

BİLECİK 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:03

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