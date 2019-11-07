Bilecik Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü’nün yürütmüş olduğu ortak çalışma ile Bilecik Adliyesinde vatandaşlara ve adliye personeline 100 adet fıstık çamı dağıtıldı.

Dağıtımı yapılan fidanlar ile 11 Kasım’da saat 11.11’de gerçekleşecek olan #GeleceğeNefes# seferberliğine dikkat çekilerek, toplumda duyarlılık oluşturulması amaçlanırken, Bilecik Denetim Serbestlik Müdürlüğü’nce yükümlülerin katkıları ile yürütülen fidan dikim çalışmaları ile gelecek nesillere yeşil bir doğa bırakılabilmesi adına, gayret gösterilecek.

Bilecik Adliyesinde gerçekleşen etkinlikte, Bilecik Cumhuriyet Başsavcıvekili Fatih Gürbüz, Cumhuriyet Savcıları Hasan Selami Doğan ve Ömer Ceceloğlu, Denetimli Serbestlik Müdürü Selçuk Aydemir, tarafından vatandaşlara ve adliye personeline fıstık çamı fidanı, takdim edildi.

BİLECİK 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:03

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