Başkan Yaman futbolcularla bir araya geldi

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Bilecik’in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Bayırköyspor futbolcularıyla bir araya geldi.

Başkan Yaman, futbolculara bu hafta oynayacakları maçta başarılar diledi. Yaman, “Beldemizin Bilecik 1. Amatör ligindeki gururu Bayırköyspor’umuzun antrenmanını belediye meclis üyelerimiz ile birlikte seyrettik. Geçen hafta ligin güçlü ekiplerinden Bilecikspor’u mağlup eden takımımıza bu hafta oynayacağı ligin iddialı takımlarından 1308 Osmaneli Belediyespor maçında da başarılar diledik” dedi.

BİLECİK 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:04

GÜNEŞ 07:30

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:33

AKŞAM 17:58

YATSI 19:18

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