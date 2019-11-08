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Bozüyük İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine atanan Orhan Bozdemir görevine başladı.

4. Sınıf Emniyet Müdürü olan Bozdemir, 1981 yılında Bursa'nın Orhaneli ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Orhaneli'nde tamamladı. Sonrasında 2000 yılından itibaren polis akademisinde eğitim görmeye başladı. 2004 yılında polis akademisinden komiser yardımcısı olarak mezun olduktan sonra sırası ile İstanbul, Kütahya ve Erzurum illerinde görev yaptı. Son olarak 4. Sınıf emniyet rütbesine terfi ederek Ekim ayı içerisinde Bozüyük İlçe Emniyet Müdür yardımcılığı görevine atandı. Geçtiğimiz günde ilçeye gelerek göreve başlayan Bozdemir, evli ve 2 erkek çocuk babası.

BİLECİK 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:04

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